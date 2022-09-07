Землетрясение зафиксировали на Байкале | 360°

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Землетрясение зафиксировали на Байкале

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Сотрудники филиала Единой геофизической службы РАН зафиксировали землетрясение на Байкале. Об этом написал сайт «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Землетрясения в Байкальском регионе».

Подземные толчки почувствовали жители поселка Хужир, который находится на острове Ольхон.

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Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

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Землетрясения

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