Землетрясение в Италии разрушило несколько зданий

Известно, что эпицентром подземных толчков стало место на расстоянии четырех километров к северу от итальянской коммуны Скарперия. Там живут более 12 тысяч человек. Очаг находился на глубине около девяти километров.

Канал TGCOM24 отметил, что землетрясение частично разрушило несколько зданий города. В настоящее время закрыли железнодорожную ветку Флоренция — Болонья и приостановили движение всех поездов, чтобы провести детальные проверки.

О пострадавших пока нет данных.