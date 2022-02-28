Землетрясение в Индонезии унесло жизни 11 человек

Серьезное землетрясение произошло на западе Суматры в Индонезии. Его магнитуда составила 6,2. На данный момент сотрудники спасательных служб помогают пострадавшим. Об этом сообщило РИА ФАН.

В результате землетрясения скончались 11 человек. При этом четыре человека пропали без вести. 42 человека получили травмы. Их доставили в медицинское учреждение. Еще 346 человек отделались легкими травмами. Десятки тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.