Землетрясение унесло жизни 920 жителей Афганистана

Порядка 920 человек погибли и 610 жителей Афганистана пострадали в результате мощного землетрясения на юго-востоке страны. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на местный телеканал Tolo News.

Замминистра по борьбе со стихийными бедствиями Шарафуддин Муслим заявил журналистам о 920 подтвержденных случаях смерти. Еще 610 человек были ранены. Ранее телеканал Al Jazeera сообщал о 255 погибших и 150 раненых.

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в провинциях Пактика, Нангархара и Хоста. Подземные толчки почувствовали не только в самом Афганистане, но и в Индии и Пакистане. Сейсмоактивность фиксировали в радиусе 500 километров.