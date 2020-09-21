Землетрясение случилось в районе Байкала. Его почувствовали в Иркутске

Подземные толчки зафиксировали в 21:04 по московскому времени. Эпицентр находился в 83-х километрах к юго-западу от Иркутска и в 31-м километре к северо-западу от города Слюдянка. По данным Европейского сейсмологического центра очаг землетрясения расположился на глубине двух километров. В МЧС по Иркутской области факт землетрясения подтвердили в беседе с «360».

Вскоре после первого толчка произошел второй — оба можно было ощутить в разных концах Иркутска. На данный момент никакой информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало. О землетрясении начали писать жители в социальных сетях.

Источник фото: «ВКонтакте»

Некоторые не поняли, что именно произошло, и не сразу поверили, что в Иркутске началось землетрясение. Другие сильно испугались и написали, что у них «до сих пор трясутся руки». Еще один пользователь пожаловался на свою «удачу» — приехал в Иркутск и узнал, что там бывают землетрясения, а затем вспомнил, что на Урале не видел ни одного.

«Легли спать. Угадайте, что случилось», — написал он.

«Землетрясение в Иркутске! Два толчка сильных! Падает посуда в шкафу!»;

«У нас сейчас так тряхнуло, вся комната ходуном ходила. Обожаю Иркутск — жить рядом с Байкалом и землетрясения. Ужасно. У меня аж кровать уехала и холодильник так стучал»;

«Иркутск тряхнуло, шатались стены около 20-30 секунд»;

«Только что было землетрясение в Иркутске, по ощущениям — пять баллов (может меньше) по шкале Рихтера. В 02:05 примерно по иркутскому времени».