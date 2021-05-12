Землетрясение произошло в Забайкальском крае

Подземные толчки зафиксировали на территории Каларского района Забайкальского края. Информация о сейсмической активности появилась на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Первый толчок магнитудой 4,9 произошел накануне вечером. Эпицентр находился в 33 километрах юго-западнее железнодорожной станции Новая Чара. Его ощутили жители поселков Удокан, Чара, Новая Чара. Чувствовался он и в Кодарском тоннеле Байкало-Амурской магистрали.

Второй толчок произошел в 00:40 по местному времени 12 мая (06:40 по московскому времени 11 мая), эпицентр находился в пяти километрах южнее поселка Новая Чара.

Каларский район входит в Байкальскую рифтовую зону, где с осени прошлого года начала увеличиваться сейсмоактивности. Причина в расхождении Евразийской и Амурской тектонических плит. В этом году в начале мая сильное землетрясение магнитудой 5,8 произошло в районе озера Хубсугул в Монголии.

Протяженность Байкальской рифтовой зоны составляет около 1,5 тысячи километров. В ее центральной части расположено озеро Байкал, в южной — озеро Хубсугул, которое также называют «младшим братом» Байкала.