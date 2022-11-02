Землетрясение произошло в Свердловской области | 360°

Происшествия 02 ноября 2022, 14:33 Землетрясение произошло в Свердловской области

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Землетрясение магнитудой 3,6 случилось в Свердловской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на сайт Международной системы мониторинга

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Очаг землетрясения располагался на севере региона. По данным МСМ, колебания происходили 26 октября в 19:03 по Гринвичу или 27 октября в 00:03 по местному времени (26 октября 22:03 по мск). Сила сейсмоактивности составила 3,6 балла.