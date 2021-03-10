Землетрясение произошло в Монголии у границ с Россией

Подземный толчок магнитудой 3,6 произошел в северо-западной части Монголии и в 358 километрах восточнее Кызыла (Республика Тыва). Об этом сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Все случилось в 08:10 по московскому времени. По данным организации, эпицентр землетрясения имел координаты 51.86 градуса северной широты и 99.67 градуса восточной долготы. Он находился примерно в пяти километрах от границы с Россией. Интенсивность сотрясений в эпицентре — 4,3 по шкале MSK-64.

Поздно вечером подземный толчок магнитудой 3,3 зафиксировали в северо-западной части Монголии, в 265 километрах к юго-востоку от Кызыла, написал «Интерфакс».

Достаточно сильные землетрясения время от времени происходят в районах Монголии, которые граничат с Тувой, Республикой Алтай, а также западной частью Бурятии и Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая.

Более сильное землетрясение — магнитудой 6,3 — в первую неделю марта произошло недалеко от Новой Зеландии. Эпицентр подземных толчков располагался в 181 километре от города Гисборн.