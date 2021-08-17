Землетрясение произошло в Кузбассе из-за взрыва в шахте

Землетрясение зафиксировано в Кузбассе. Причиной стал взрыв в угольной шахте. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Федерального Исследовательского Центра Единой Геофизической Службы РАН.

Землетрясение зафиксировано в координатах 54.97 градусов широты и 88.40 градусов долготы. Оно произошло в Тисульском районе. Причиной названы действия угольщиков, которые привели к взрыву на карьере.