Происшествия 14 мая 2023, 11:51 Землетрясение произошло в Краснодарском крае ГУ МЧС по Краснодарскому краю: землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Туапсинском районе Википедия

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,6 в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба главка регионального МЧС.

Подземные толчки произошли в Тупсинском районе области. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров в двух километрах от Туапсе.

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«В результате ЧП никто не пострадал, все системы жизнеобеспечения продолжили работу в штатном режиме», — подчеркнули в пресс-службе МЧС.

Сейсмолог Дмитрий Завьялов рассказывал, что вопреки устоявшемуся мнению в России землетрясения происходят не только в районе Курильских островов и на Камчатке. По его словам, порядка 80% всех подземных толчков фиксировали в Калининградской области, Крыму, Северном Кавказе, Южном Урале, Саянах, на Алтае, Сахалине и озере Байкал.

В апреле землетрясение магнитудой 6,9 произошло на Камчатке, очаг залегал на глубине до 100 километров.