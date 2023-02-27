Происшествия 27 февраля 2023, 17:11 Землетрясение произошло в Черном море недалеко от Алушты Советник главы Крыма сообщил о землетрясении в Черном море недалеко от Алушты РИА «Новости»

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Землетрясение зафиксировали в акватории Черного моря примерно в 25 километрах от территории Алушты. Об этом сообщил в Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«Жители Южного берега Крыма сообщают о подземном толчке. Ждем официальную информацию сейсмологов», — сообщил политик.

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Крючков уточнил, что эпицентр землетрясения находился между Ялтой и Алуштой. В результате никто не пострадал, разрушений также не зафиксировали.

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Позже он опубликовал данные от дежурного Алуштинской сейсмической станции. Специалисты установили, что землетрясение магнитудой до трех произошло на глубине 15 километров.

На территории Крыма подземные толчки были едва ощутимы, добавил он.

В начале февраля главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Александр Горшков не исключил, что в Крыму может произойти землетрясение, сравнимое по масштабам с тем, что было в Турции.

Специалист пояснил, что полуостров, как и Турецкая Республика, входит в Альпийско-Гималайский пояс. Примерные сроки возможного удара стихии ученый не назвал.