31 августа 2021, 17:14
Землетрясение произошло в Бурятии
Пресс-служба ГУ МЧС Бурятии сообщила о землетрясении магнитудой 5,2 на территории республики. Подземные толчки были зафиксированы в 13:24 в Муйском районе. Об этом написало ИА Nation News.
Самый эпицентр землетрясения находился недалеко от населенного пункта Северомуйск. Жители поселка рассказали, что ощутили подземные толчки.
В настоящий момент на территории, где произошло землетрясение, все объекты продолжают работу в обычном режиме. О пострадавших не сообщается.