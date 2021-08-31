Землетрясение произошло в Бурятии

Пресс-служба ГУ МЧС Бурятии сообщила о землетрясении магнитудой 5,2 на территории республики. Подземные толчки были зафиксированы в 13:24 в Муйском районе. Об этом написало ИА Nation News.

Самый эпицентр землетрясения находился недалеко от населенного пункта Северомуйск. Жители поселка рассказали, что ощутили подземные толчки. В настоящий момент на территории, где произошло землетрясение, все объекты продолжают работу в обычном режиме. О пострадавших не сообщается.