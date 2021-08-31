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    31 августа 2021, 17:14

    Землетрясение произошло в Бурятии

    Оксана Лавнюженко

    Пресс-служба ГУ МЧС Бурятии сообщила о землетрясении магнитудой 5,2 на территории республики. Подземные толчки были зафиксированы в 13:24 в Муйском районе. Об этом написало ИА Nation News.

    Самый эпицентр землетрясения находился недалеко от населенного пункта Северомуйск. Жители поселка рассказали, что ощутили подземные толчки.

    В настоящий момент на территории, где произошло землетрясение, все объекты продолжают работу в обычном режиме. О пострадавших не сообщается.