07 июля 2021, 22:30
Землетрясение произошло у берегов Соломоновых островов
В субботу у берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщил ТАСС.
О происшествии сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр..
Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, в 157 километрах от столицы Соломоновых островов Хониары. Специалисты сообщили, что угрозы цунами нет.
Государство Соломоновы острова — архипелаг, расположенный в юго-западной части Тихого океана, добавил RT.