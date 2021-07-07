Землетрясение произошло у берегов Соломоновых островов

В субботу у берегов Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщил ТАСС.

О происшествии сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров, в 157 километрах от столицы Соломоновых островов Хониары. Специалисты сообщили, что угрозы цунами нет. Государство Соломоновы острова — архипелаг, расположенный в юго-западной части Тихого океана, добавил RT.