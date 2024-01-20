Происшествия 20 января 2024, 10:42 Землетрясение произошло у берегов Сахалина Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали у побережья Сахалина РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ночью в субботу, 20 января, у побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«В 03:57 в субботу по местному времени зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7», — сказала она.

Реклама

Семенова уточнила, что очаг подземных толчков залегал в Татарском проливе, в 18 километрах на запад от села Селезнево в Невельском районе.

«Дрожь земли могли почувствовать жители Холмского и Невельского районов. Угрозу цунами не объявляли, из местных жителей никто не пострадал», — добавила глава сейсмостанции.

В начале январе на Сахалине также произошло землетрясение магнитудой 3,7, его зарегистрировали в 10 километрах от города Невельск.

В первый день нового года в Приморском крае объявляли угрозу цунами из-за землетрясений у побережья Японии.