20 января 2024, 10:42
Землетрясение произошло у берегов Сахалина
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали у побережья Сахалина
Ночью в субботу, 20 января, у побережья Сахалина произошло землетрясение магнитудой 4,7. Об этом РИА «Новости» рассказала руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
«В 03:57 в субботу по местному времени зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,7», — сказала она.
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Семенова уточнила, что очаг подземных толчков залегал в Татарском проливе, в 18 километрах на запад от села Селезнево в Невельском районе.
«Дрожь земли могли почувствовать жители Холмского и Невельского районов. Угрозу цунами не объявляли, из местных жителей никто не пострадал», — добавила глава сейсмостанции.
В начале январе на Сахалине также произошло землетрясение магнитудой 3,7, его зарегистрировали в 10 километрах от города Невельск.
В первый день нового года в Приморском крае объявляли угрозу цунами из-за землетрясений у побережья Японии.
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