Происшествия 16 января 2023, 12:57 Землетрясение произошло на западе Индонезии

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Подземные толчки магнитудой 6 зафиксировали у берегов острова Суматра на западе Индонезии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным RT, очаг землетрясения находился на глубине 80 километров. Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался неподалеку от города Пематангсиантар, в котором проживают порядка 209 тысяч человек.

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Никакой информации о пострадавших на данный момент не поступало.

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