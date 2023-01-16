16 января 2023, 12:57
Землетрясение произошло на западе Индонезии
Подземные толчки магнитудой 6 зафиксировали у берегов острова Суматра на западе Индонезии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным RT, очаг землетрясения находился на глубине 80 километров. Отмечается, что эпицентр подземных толчков располагался неподалеку от города Пематангсиантар, в котором проживают порядка 209 тысяч человек.
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Никакой информации о пострадавших на данный момент не поступало.
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Землетрясения
Индонезия
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