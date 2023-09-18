Происшествия 18 сентября 2023, 07:32 Землетрясение произошло на севере Италии Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Италии Unsplash

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Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на севере Италии. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Очаг землетрясения находился в 5,9 километра к северо-западу от коммуны Марради в регионе Тоскана. В городе проживает около 3,5 тысячи человек. Эпицентр располагался на глубине 10 километров. Подземные толчки зафиксировали в 03:10 по UTC (06:10 по московскому времени).

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Крупное землетрясение произошло 8 сентября в Марокко в 80 километрах от Марракеша. В результате природного катаклизма погибли более 2800 человек. Больше всего от землетрясения пострадало население в провинциях Эль-Хауз и Тарудант.

Экстренные службы страны продолжают разбор завалов и поиск людей с привлечением иностранных сил. МВД Марокко предупредило, что данные о пострадавших постоянно меняются. Подземные толчки повредили множество зданий, жители оказались заблокированы в труднодоступных местах.

Ранее землетрясение зафиксировали у берегов Канады. Эпицентр подземных толчков находился в 228 километрах к западу от города Порт-Макнейлл.