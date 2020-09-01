Землетрясение произошло на Кубани

Информация о подземных толчках поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 1 сентября. Они ощущались в Туапсе и в некоторых местах Туапсинского района, написала «Газета.ru».

Отмечается, что разрушений домов и объектов инфраструктуры нет, как и погибших или пострадавших.