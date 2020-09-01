facebook_pixel
    01 сентября 2020, 11:10

    Землетрясение произошло на Кубани

    Анастасия Кременчугская

    В ночь на 1 сентября в Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4-4,5. Об этом сообщил ТАСС.

    Информация о подземных толчках поступила в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 1 сентября. Они ощущались в Туапсе и в некоторых местах Туапсинского района, написала «Газета.ru».

    Отмечается, что разрушений домов и объектов инфраструктуры нет, как и погибших или пострадавших.

    Новости SMI.FM