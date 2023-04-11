Происшествия 11 апреля 2023, 16:20 Землетрясение произошло на Камчатке ЕГС РАН сообщила о землетрясении около Петропавловска-Камчатского магнитудой 5,8 РИА «Новости»

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Землетрясение произошло около Петропавловска-Камчатского, магнитуда подземных толчков составила 5,8. Об этом сообщила пресс-служба Единой геофизической службы Российской академии наук в Telegram-канале.

Эпицентр землетрясения находился в 51 километре от города. Сейсмологи отметили, что колебания стали афтершоком толчков, которые прошли еще 3 апреля.

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«Для очагового процесса это закономерное развитие, поэтому повода для беспокойства нет», — отметили в службе.

При этом специалисты добавили, что афтершоки могут сохраняться еще в течение двух или трех недель.

Восемь дней назад на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 100 километров.

Доктор физико-математических наук Петр Шебалин сообщал RT, что все землетрясение в регионе отслеживает автоматическая система мониторинга.