Происшествия 16 января 2023, 12:56 Землетрясение произошло на юго-востоке Японии

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Подземные толчки магнитудой 6,1 зафиксировали вблизи островов Огасавара на юго-востоке Японии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главное метеорологическое управление Японии.

По данным RT, очаг землетрясения располагался на глубине 400 километров. По семибалльной шкале землетрясений, принятой в Японии, подземные толчки составили три балла.

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Отмечается, что никакой информации о жертвах и возможных разрушениях на земле не поступало.

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