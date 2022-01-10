Землетрясение произошло на юге Сахалина

Землетрясение магнитудой 2,9 произошло в Долинском районе на юге Сахалина. В результате толчков никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

«В Долинском районе зафиксировано землетрясение. В селах Покровка, Быков и Углезаводск ощущаемость составила до трех баллов. Жертв и разрушений нет», — привел сообщение правительства области ТАСС.

Как уточнили в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, магнитуда землетрясения составила 3,0. Толчки начались в 09:42 (01:42 по московскому времени). Очаг землетрясения находился на глубине 14 километров. Эпицентр располагался в шести километрах восточнее села Быков.

Накануне землетрясение произошло на юге Армении. Сейсмологи зафиксировали активность в девяти километрах от города Капан. Сила толчков в эпицентре составила три-четыре балла. Очаг находился на глубине 10 километров.

8 января из-за землетрясения обрушился небольшой участок Великой Китайской стены. Специалисты установили необходимые опоры и начали восстанавливать участок длиной порядка двух метров.