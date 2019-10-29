Землетрясение под Новосибирском: ученые назвали причину подземных толчков

Утром 29 октября в Новосибирской области произошло землетрясение. Его магнитуда составила 4,5. По мнению одного из ученых, подземные толчки носили техногенный характер.

Сейсмособытие зафиксировали на юге Новосибирской области, в 22 километрах от города Искитим. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Геофизической службы Сибирского отделения РАН.

В ведомстве уточнили, что отголоски землетрясения ощущались в 10-километровой зоне на территории четырех населенных пунктов Искитимского района — в Харино, Девкино, Усть-Чем и Белово. Слабые толчки ощутили наиболее чувствительные жители.

Сейчас социально значимые объекты, здания и сооружения обследуют три рабочие группы. Данных о разрушениях и жертвах не поступало.

За 2019 год землетрясение магнитудой выше 4 в Искитимском районе происходило дважды. Директор Алтае-Саянского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Александр Еманов рассказал порталу «Новосибирск Онлайн», что подземные толчки произошли из-за работ на Колыванском угольном разрезе. По мнению специалистов, на сейсмообстановку региона оказывает сильное влияние добыча угля. Ее ведут с 2005 года.

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«Землетрясение техногенного характера. <…> Рекордное событие для этой зоны с начала XX века по настоящее время (по магнитуде — прим. ред.). Это реакция среды на сильное техногенное воздействие», — подчеркнул Еманов.

Он заметил, что в Искитимском районе все чаще фиксируют подземные толчки, причем их сила нарастает.