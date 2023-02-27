Происшествия 27 февраля 2023, 20:38 Землетрясение под Алуштой объяснили реакцией на толчки в Турции Сейсмолог Горелова: толчки у берегов Крыма могло вызвать землетрясение в Турции

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Небольшие подземные толчки у берегов Крыма 27 февраля могли стать реакцией на активность в зоне землетрясения в Турции. Об этом в интервью ТАСС сообщила директор Крымского республиканского центра оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства Татьяна Горелова.

«Сейчас мы наблюдаем повторную активность в зоне землетрясения в Турции, которая, возможно, повлекла за собой такую реакцию в нашем регионе. Сохраняем спокойствие, проверяем всю информацию», — сказала эксперт.

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Горелова уточнила, что определенный аналитический прогноз у республиканского центра появится после того, как специалисты получат более точные данные, обработанные по всей сети. Пока, отметила сейсмолог, ничего «предвещающего что-то страшное» эксперты не зафиксировали.

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Согласно информации КРЦ, сила землетрясения у берегов Крыма достигала 3,1 балла, его эпицентр находился примерно в 39 километрах южнее Ялты. Повторные толчки не зарегистрировали.

«Однозначно сказать, что это землетрясение, которое будет иметь продолжение, я вам не могу, поскольку для Крыма это нормальная практика. К сожалению, наша сейсмическая зона такова, что это норма», — добавила директор центра.

О подземных толчках у берегов полуострова сообщил накануне советник главы Крыма Олег Крючков. Они произошли в 25 километрах от прибрежной территории Алушты на глубине 15 километров. В результате никто не пострадал, разрушения не зафиксированы.