Происшествия 11 ноября 2022, 11:48 Землетрясение на восточном берегу Байкала ощутили в Иркутске Единая геофизическая служба РАН сообщила о землетрясении в Иркутске

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Специалисты зафиксировали подземный толчок на берегу озера Байкал, в Кабанском районе Бурятии, 11 ноября. Сообщение об этом появилось на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. При этом землетрясение почувствовали и в Иркутске.

По предварительным данным, речь идет об магнитуде 5,1, энергетический класс — 13,1.

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Эпицентр землетрясения оказался в 7,5 километра южнее города Бабушкин, недалеко от деревни Клюевка, на берегу Байкала. Сейсмологи заявили, что в эпицентре было семь баллов, а в Иркутске — три-четыре балла.

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ГУ МЧС по Иркутской области написало в своем Telegram, что толчки ощущались в Ольхонском, Ангорском, Иркутском, Шелеховском, Слюдянском, Усольском и Эхирит-Булагатском городских округах региона.

«По докладам от единых дежурных диспетчерских служб муниципальных образований, информации по пострадавшим и разрушениям не поступало», — сказано в сообщении.

Представители МЧС добавили, что социально значимые объекты, объекты энергетики и ЖКХ продолжают работать в обычном режиме.