Происшествия 02 декабря 2023, 18:52 Землетрясение на Филиппинах спровоцировало в регионе угрозу цунами EMSC: на Филиппинах зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5 Pxhere

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Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у юго-восточных берегов Филиппин. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр ( EMSC ).

Из-за подземных толчков специалисты также объявили угрозу цунами.

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Информация о землетрясении поступила в EMSC в 17:37 по московскому времени. Тектонические движения специалисты зафиксировали в 13 километрах к северо-западу от населенного пункта Хинатуан, очаг подземных толчков находился на глубине 63 километров. Данные о возможных пострадавших и разрушениях пока не публиковались.

Землетрясение у берегов Филиппин также регистрировали 17 ноября, его магнитуда составила 6,7 балла. Сейсмологи определили, что очаг подземных толчков располагался на глубине 70 километров. Движения в земной коре зафиксировали в 53 километрах от города Генерал-Сантос, находящегося в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Еще один очаг сейсмической активности обнаружили в 23 километрах к юго-западу о крупного города Глан.