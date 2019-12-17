17 декабря 2019, 11:20
Землетрясение на Филиппинах лишило жизни восемь человек
Мощное землетрясение произошло на Филиппинах. Количество погибших достигло восьми. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Manila Bulletin.
Из-за природного катаклизма пострадали 149 человек. Землетрясение также разрушило 1483 жилых домов и 58 объектов инфраструктуры.
Ранее стало известно о трех погибших и более 40 пострадавших. Мощность землетрясения на Филиппинах оценили в 6,9. Подземные толчки начались у берегов острова Минданао. Эпицентр располагался в 59 километрах к юго-западу от филиппинского города Давао.