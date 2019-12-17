Землетрясение на Филиппинах лишило жизни восемь человек

Из-за природного катаклизма пострадали 149 человек. Землетрясение также разрушило 1483 жилых домов и 58 объектов инфраструктуры.

Ранее стало известно о трех погибших и более 40 пострадавших. Мощность землетрясения на Филиппинах оценили в 6,9. Подземные толчки начались у берегов острова Минданао. Эпицентр располагался в 59 километрах к юго-западу от филиппинского города Давао.