Происшествия 03 апреля 2023, 15:38 Землетрясение магнитудой 6,9 зафиксировали на Камчатке

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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщили «Новые известия» со ссылкой на данные Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Очаг землетрясения зафиксирован на глубине почти 100 километров, подземные толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.

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Отмечается, что из-за природной стихии несколько микрорайонов города отключили от электроэнергии, никакой информации о пострадавших при землетрясении нет.