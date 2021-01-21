21 января 2021, 19:08
Землетрясение магнитудой 6,8 случилось на Филиппинах
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в море рядом с Филиппинами в четверг, 21 января, пишет Reuters со ссылкой на пресс-службу Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
По словам специалистов, подземные колебания зафиксировали на глубине 122 километров. Очаг землетрясения располагается на расстоянии 208 километров к юго-востоку от города Пундагитан. Изначально специалисты оценили магнитуду в 7,2, сообщила «Газета.ru».
Информации о пострадавших и разрушениях после произошедшего пока нет.