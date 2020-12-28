Землетрясение магнитудой 6,8 произошло у берегов Чили

Землетрясение зафиксировали в 21:39 по времени UTC (00:39 по Москве). Эпицентр землетрясения находился в 160,8 километра к юго-востоку от Вальдивии, в 149 километрах к северо-западу от небольшого населенного пункта Корраль в южной части страны. Очаг залегал на глубине 10 километров, написал сайт RT.

Данные об угрозе цунами и разрушениях нет. Также не поступала информация про пострадавших.

В Вальдивии живет около 133 тысяч человек.

В этот же день произошло землетрясение магнитудой 5,2 рядом со столицей Хорватии. Эпицентр толчков зафиксирован в 49 километрах от Загреба.