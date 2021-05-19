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    19 мая 2021, 14:57

    Землетрясение магнитудой 6,7 зафиксировали в Тихом океане

    Дарья Морозова

    Землетрясение магнитудой 6,7 баллов произошло в Тихом океане. Об этом сообщила НСН со ссылкой на Геологическую службу США.

    Очаг подземных толчков располагался на глубине в 10 километров. Эпицентр землетрясения находился более, чем в 3000 километров от Чили. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Угрозу ценами также объявлять не стали.

    Ранее специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) сообщили, что у берегов Индонезии случилось землетрясение магнитудой 6,7.