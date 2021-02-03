03 февраля 2021, 17:46
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане
Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Тихом океане, в районе чилийского острова Пасхи, написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
По словам специалистов, эпицентр подземных толчков находится в 1482 километрах к юго-востоку от города Анга-Роа. Его население составляет 3,3 тысячи человек. Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Об опасности возникновения цунами не сообщалось.