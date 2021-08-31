Землетрясение магнитудой 6,3 произошло неподалеку от Новой Зеландии

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага. Территория входит в состав Новой Зеландии. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

Эпицентр подземных толчков находился в 995 километрах к северо-востоку от города Фангареи. Его очаг залегал на глубине 10 километров. Ранее землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Тихом океане у острова Гуам. Его эпицентр располагался в 92,2 километрах к юго-востоку от населенного пункта Дедедо на Гуаме. Очаг залегал на глубине десять километров.