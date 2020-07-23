23 июля 2020, 15:03
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тибетском автономном районе Китая
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные колебания начались 22 июля, в 20:07 по времени UTC (23:07 по Москве), на территории ненаселенного Тибетского нагорья.
Толчки были зафиксированы в 617 километрах от столицы Непала — Катманду. Очаг залегал на глубине 10 километров.
В последующие несколько часов в регионе произошли еще два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,1.
О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.
Ранее землетрясение магнитудой 7,8 зарегистрировали у берегов Аляски. Эпицентр располагался рядом с городом Анкоридж в штате Аляска, где живут 298 тысяч человек.