Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Тибетском автономном районе Китая

Подземные колебания начались 22 июля, в 20:07 по времени UTC (23:07 по Москве), на территории ненаселенного Тибетского нагорья.

Толчки были зафиксированы в 617 километрах от столицы Непала — Катманду. Очаг залегал на глубине 10 километров.

В последующие несколько часов в регионе произошли еще два землетрясения магнитудой 4,5 и 4,1.

О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.

Ранее землетрясение магнитудой 7,8 зарегистрировали у берегов Аляски. Эпицентр располагался рядом с городом Анкоридж в штате Аляска, где живут 298 тысяч человек.