Землетрясение магнитудой 6,2 напугало жителей Иркутской области

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в районе Восточных Саян на границе Иркутской области и Тувы. Подземные колебания почувствовали многие местные жители. В домах у людей начали раскачиваться люстры.

Жители Иркутска, Братска и Ангарска сообщили о землетрясении в социальных сетях. Толчки ощущали люди, проживающие на верхних этажах. Они наблюдали, как у них дома двигалась мебель, качались люстры. Данных о пострадавших пока не поступало.

Подземные толчки в Иркутске зафиксировали около 15:50 (10:50 по московскому времени). По сообщению в Telegram-канале ТАСС, эпицентр находился в районе Восточных Саян, магнитуда составила 6,2.

Ранее, 3 сентября, землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Дагестане. Эпицентр находился в пяти километрах от селения Бежта, очаг залегал за глубине 20 километров. О пострадавших не сообщалось.

А 31 августа землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Бурятии. Подземные толчки зафиксировали в Муйском районе недалеко от населенного пункта Северомуйск. Местные жители ощутили колебания, но информации о пострадавших не поступало.