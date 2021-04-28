Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировали на северо-востоке Индии

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в 54 километрах западнее индийского города Тезпур, написал «Интерфакс» со ссылкой на филиал Единой Геофизической службы РАН в Алтайско-Саянской горной стране.

По словам специалистов, эпицентр подземных колебаний расположен в 20 километрах от границы с Бутаном. Интенсивность сотрясений оценили как «разрушительную», сообщило ИА НСН. В настоящий момент о жертвах или пострадавших неизвестно.