08 октября 2021, 13:46
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе острова Маккуори
Геологическая служба США: эпицентр располагался в 1500 км от Новой Зеландии
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в районе острова Маккуори. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую служба США.
Эпицентр располагался в 1500 километрах от Новой Зеландии. Очаг находился на глубине 10 километров.
Ранее землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Мьянме. Эпицентр располагался на 44,4 километра юго-восточнее города Моунъюа. Очаг располагался на глубине 110 километров.