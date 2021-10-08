Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе острова Маккуори

Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в районе острова Маккуори. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую служба США.

Эпицентр располагался в 1500 километрах от Новой Зеландии. Очаг находился на глубине 10 километров. Ранее землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Мьянме. Эпицентр располагался на 44,4 километра юго-восточнее города Моунъюа. Очаг располагался на глубине 110 километров.