Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у Курильских островов

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в районе Курил. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США.

По ее данным, землетрясение началось в 08:37 по московскому времени.

Эпицентр подземных толчков зафиксирован в 223 километрах от Северо-Курильска. Очаг располагался на глубине 38,7 километра.

Ранее в южной части Атлантического океана зафиксировали землетрясение магнитудой 6,9, следует из данных Геологической службы США. Сейсмическая гроза произошла в районе Южных Сандвичевых островов. Эпицентр располагался на глубине 10 километров.