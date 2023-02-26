Происшествия 26 февраля 2023, 03:43 Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у Курильских островов РИА «Новости»

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В акватории Тихого океана у Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщили в Единой геофизической службы РАН. Об этом написало РИА «Новости».

Эпицентр подземных толчков располагался в 102 километрах от села Головнино на курильском острове Кунашир, рассказала глава сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Очаг землетрясения залегал на глубине 63 километра. Толчки также ощущались на острове Шикотан.

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В феврале в разных точках планеты произошли землетрясения. В востоке Турции стихийное бедствие унесло жизни более 40 тысяч человек. Накануне сейсмологи зафиксировали толчки на Камчатке. В тот же день тряхнуло 12 префектур в Японии.

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Геологическая служба США передала, что 26 февраля землетрясение произошло в Папуа — Новой Гвинее. Такая сейсмическая активность вызывает серьезные опасения у жителей указанных регионов.