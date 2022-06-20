Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 20 июня на северо-востоке острова Тайвань. Об этом сообщили в китайском сейсмологическом центре, данные передало РИА «Новости.

По имеющимся данным, землетрясение было зафксировано в 09:05 по местному времени (04:05 по Москве).

Эпицентр землетрясения находился в уезде Хуалянь на восточном побережье острова. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Согласно статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова. Например, в феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, 285 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что пять человек пострадали в результате мощного землетрясения в Японии. Оно произошло в префектуре Исикава. Магнитуда землетрясения составила 5,2. Источник подземных толчков находился на полуострове Ното.

Также сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Байкале. Эпицентр землетрясения находился в 47 километрах от населенного пункта Большое Голоустное. Толчки ощутили и жители Иркутска.