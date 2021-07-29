Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Перу

Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировали в Перу. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сейсмологический центр страны.

По данным НСН, подземные толчки происходили в районе города Трухильо. Очаг залегал на глубине 40 километров. Позже произошло еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6.

Информации о жертвах и пострадавших нет.

Ранее после мощного землетрясения на Аляске магнитудой 8,2 ожидались цунами в Тихом океане. Высота первых волн оказалась небольшой — 20 сантиметров.