Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Средиземном море у побережья Алжира, сообщил ТАСС.

Специалисты Европейско-средиземноморского сейсмологического центра уточнили, что очаг подземных толчков находится на глубине 80 километров. Эпицентр землетрясения расположен в 23 километрах к северо-востоку от города Беджая. Его население составляет порядка 164 тысяч человек, написала газета «Аргументы и Факты».

В настоящий момент нет информации о пострадавших в результате произошедшего.