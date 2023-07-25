25 июля 2023, 10:30
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Турции
EMSC: землетрясение магнитудой 5,5 произошло в турецкой провинции Адана
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в провинции Адана в центральной части Турции. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зарегистрировали на глубине около 12 километров 25 июля в 08:44 по местному времени (совпадает с московским). Землетрясение произошло в 68 километрах к северо-западу от города Османие, население которого превышает 200 тысяч человек.
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В 19 километрах от очага сейсмической активности находится город Козан провинции Адана. В нем проживают более 88 тысяч человек.
Телеканал NTV сообщил, что при землетрясении никто не погиб и не пострадал. Мэр столичного муниципалитета Айданы Зейдан Каралар получил информацию о повреждении нескольких конюшен в Козане. В городе зафиксировали три афтершока — один магнитудой 3,2 и два магнитудой 2,7.
Землетрясение в Адане произошло 22 июля. Тогда магнитуда достигла 3,9, а очаг залегал на глубине семь километров.
Турция
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