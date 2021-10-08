08 октября 2021, 12:42
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Мьянме
Геологическая служба США: землетрясение произошло в 44,4 км от города Моунъюа
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Мьянме. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр располагался на 44,4 километра юго-восточнее города Моунъюа.
Очаг располагался на глубине 110 километров.
Ранее в Токио в четверг вечером произошло мощное землетрясение. Толчки были настолько сильны, что раскачали стены в зданиях. . По последним данным, магнитуда землетрясения рядом с Токио составила 6,1. Эпицентр подземных толчков находился на границе префектур Токио и Тиба. Очаг зафиксировали на глубине 80 километров.