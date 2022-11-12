Происшествия 12 ноября 2022, 08:40 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Гватемале Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Гватемале РИА «Новости»

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Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Гватемале. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По данным специалистов центра, эпицентр подземных толчков находился в 20 километрах к югу от города Эскуинтла, население которого составляет более 100 тысяч человек. Землетрясение произошло на глубине 100 километров. Информации о разрушениях и пострадавших нет.

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В начале ноября шесть человек погибли в результате землетрясения магнитудой 6,6 в Непале. Из-за подземных толчков там обрушилось около 10 зданий. В конце октября специалисты Института вулканологии и сейсмологии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Филиппин. Эпицентр подземных толчков находился в 15 километрах к юго-западу от города Давао (провинция Южный Давао).

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Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,9 на озере Байкал ощутили в Бурятии и Иркутской области. Подземные толчки также зафиксировали на Камчатке в 30 километрах от села Никольское. Очаг землетрясения магнитудой 5,1 располагался на глубине в 31 километр.