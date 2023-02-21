Происшествия 21 февраля 2023, 09:48 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Аляски Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 5,5 на Аляске Unsplash

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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Аляски. Об этом сообщила Геологическая служба США во вторник.

По данным центра, подземные толчки зафиксировали в 42 километрах к юго-востоку от населенного пункта Олд-Харбор, в котором проживает 221 человек. Очаг залегал на глубине девяти километров.

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Утром 21 февраля на Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 на глубине 271 километр. Подземные толчки произошли в 23 километрах от села Усть-Большерецк.

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Это не первые землетрясения на Камчатке. Пятнадцатого февраля жители Усть-Камчатска пожаловались на сильные толчки, из-за которых в домах сдвинулась мебель. Тогда специалисты зафиксировали сейсмическую активность магнитудой 5,2 в 35 километрах от села.

Тем временем число погибших после двух новых стихийных бедствий в Турции достигло шести человек. По последним данным, еще 294 человека пострадали. Накануне два мощных землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в провинции Хатай.