Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали у берегов Тайваня

В четверг, 28 июля, сейсмологическая служба Тайваня зафиксировала землетрясение у берегов острова. Магнитуда подземных толчков составила 5,4. Об этом написала «Свободная пресса».

Эпицентр землетрясения находился в 33 километрах к северо-востоку от города Тайдун. Очаг залегал на глубине 43,6 километра.

Первыми колебания почувствовали жители уездов Хуалянь, Тайдун и Наньтоу. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 6,1 в Чили. Эпицентр находился на расстоянии 38 километров к северо-западу от города Калама.