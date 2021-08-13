Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Кемеровской области

В ночь на пятницу в Прокопьевском районе Кемеровской области зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр располагался рядом с селом Большая Талда.

Подземные толчки зафиксировали в 03:41. В селе Большая Талда, где был эпицентр землетрясения, находятся несколько крупных угледобывающих предприятий. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой геофизической службы РАН.

В результате землетрясения жертв и разрушений нет, работа предприятия не остановлена.

В конце июля произошло мощное землетрясение на Аляске магнитудой 8,2, после была объявлена угроза цунами. Однако вес обошлось, волны были небольшими.