Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Боснии и Герцеговине
В Боснии и Герцеговине прошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчки зафиксировали в 12:19 по московскому времени. Отмечается, что эпицентр находится в 74 километрах от Сараево, близ города Невесине, на глубине 10 километров.
Жертвами мощного землетрясения в Албании стали 6 человекПодробнее
Данных о пострадавших на данный момент не поступало.
Напомним, что этим утром недалеко от столицы Албании Тираны прошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате него погибли восемь человек и 300 пострадали.