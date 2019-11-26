Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Боснии и Герцеговине

Толчки зафиксировали в 12:19 по московскому времени. Отмечается, что эпицентр находится в 74 километрах от Сараево, близ города Невесине, на глубине 10 километров.

Жертвами мощного землетрясения в Албании стали 6 человек Подробнее

Данных о пострадавших на данный момент не поступало.

Напомним, что этим утром недалеко от столицы Албании Тираны прошло землетрясение магнитудой 6,4. В результате него погибли восемь человек и 300 пострадали.