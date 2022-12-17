Происшествия 17 декабря 2022, 04:32 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Техасе Геологическая служба США: в Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,3 Unsplash

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Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано 17 декабря на территории штата Техас, сообщил ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 20 километров к северо-западу от Мидленда, где проживают почти 133 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров. Это уже четвертое мощное землетрясение за последнее время.

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Информации о пострадавших и разрушений на данный момент нет. Экстренные службы приведены в повышенную готовность.

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Ранее сообщалось, что специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на острове Ява в Индонезии