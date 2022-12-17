17 декабря 2022, 04:32
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Техасе
Геологическая служба США: в Техасе произошло землетрясение магнитудой 5,3
Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано 17 декабря на территории штата Техас, сообщил ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 20 километров к северо-западу от Мидленда, где проживают почти 133 тысячи человек. Очаг залегал на глубине 5 километров. Это уже четвертое мощное землетрясение за последнее время.
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Информации о пострадавших и разрушений на данный момент нет. Экстренные службы приведены в повышенную готовность.
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Ранее сообщалось, что специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 на острове Ява в Индонезии
США
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