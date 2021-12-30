Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Китае

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в Китае. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сейсмологическую сеть обсерватории Гонконга.

Эпицентр располагался в 78 километрах от города Голмуд. Он находится на 2,8 тысячи метров выше над уровнем моря.

В городе живут 200 тысяч человек. Информации о разрушении или пострадавших пока нет.

Ранее сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1 у берегов греческого острова Крит.