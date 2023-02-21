Происшествия 21 февраля 2023, 10:21 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на юге Ирана ЕССЦ зафиксировал подземные толчки магнитудой 5,3 на юге Ирана во вторник Unsplash

Читать 360tv в

Подземные толчки магнитудой 5,3 произошли в 112 километрах от иранского города Бендер-Аббас, в котором проживают 352 тысячи человек. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (ЕССЦ) 21 февраля.

Землетрясение могли ощутить и жители города Аджман, который находится в 267 километрах от эпицентра.

Реклама

Сейсмологические службы зафиксировали сразу несколько землетрясений в разных частях света 21 февраля. На Камчатке в 23 километрах от села Усть-Большерецк произошло землетрясение магнитудой 4,9.

Реклама

На Аляске в 42 километрах от населенного пункта Олд-Харбор зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5.

Накануне в турецкой провинции Хатай снова произошло сильное землетрясение, в результате которого по последним данным погибли шесть человек, еще 294 жителям понадобилась медицинская помощь.

Соседняя Сирия также пострадала от повторного стихийного бедствия. Перед этим очевидцы засняли, как небо озарила голубая вспышка. По словам сирийского сейсмолога Хала Хасан, это явление могло быть связано с изменениями электрического и магнитного полей атмосферы.